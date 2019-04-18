«Киев легитимизировал особое отношение РФ к жителям Донбасса» – Захарова

18.04.2019, Ялта, Владимир Гладков

Решение об упрощении процедуры получения гражданства РФ разработано и озвучено, однако, в виду последних обстоятельств вокруг выборов на Украине, к жителям Донбасса будет применено особое отношение в этом вопросе.

Об этом в кулуарах V Ялтинского международного экономического форума, отвечая на вопрос «ПолитНавигатора» касательно информации о выдачи российских паспортов жителям Донбасса заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вопрос упрощения процедуры принятия в гражданство был озвучен и президентом РФ, разрабатывались и принимались соответствующие решения транспарентно и открыто. Что касается Украины и непосредственно Донбасса, то здесь нужно говорить, в первую очередь, что этих людей просто вычеркнули из списков граждан собственной страны, и сделала это не Россия, а киевский режим, потому что эти люди сознательно и намеренно не дают людям проголосовать на президентских выборах и делают всё, чтобы не включить этих людей в общее политическое пространство – это явный сигнал, что эти люди как граждане собственной страны не рассматриваются.

Думаю, то, что произошло сейчас, абсолютно и точно легитимизирует особое отношение к жителям Донбасса – то, что киевский режим просто вычеркнул их из списков граждан своей страны», – заявила Захарова.

По её словам, Киев, вместо того, чтобы заниматься консолидацией граждан и думать о том, как сосуществовать людям различных взглядов и течений, занимается тем, что снова стравливает людей.

«Опять говорят, что есть люди второго сорта. Если раньше говорили, что есть люди, которые могут говорить на одном языке, а другие – это не языки общения внутри Украины, то теперь, оказывается, есть огромное количество людей, которые не имеют права голосовать», – добавила представитель МИД.

Захарова отметила, что теоретически это право есть, и оно закреплено в Конституции, но в реалии Киев его обеспечивать не собирается.

«Хотя, говорят, что не имеют возможности – это неправда. Возможности такие у украинского руководства были. Украинское руководство совершило сейчас несколько потрясающих визитов в различные страны, жало руки мировым лидерам, выступало с высоких трибун, только делала это для того, чтобы поднять собственный рейтинг. Всё то же самое можно сделать несколько месяцев назад: провести переговоры с мировыми лидерами, посетить международные организации и попросить, чтобы им помогли организовать выборы в Донбассе. Этого сделано не было специально для того, чтобы этих людей просто окончательно от себя отторгнуть», – подытожила Мария Захарова.