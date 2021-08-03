Киев лезет в петлю: генерал СБУ грозит Западу «вернуть Украине ядерный статус»

03.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если условия «Будапештского меморандума» в отношении Украины так и не будут выполнены, мир получит прецедент, после которого в планетарном масштабе о сокращении и нераспространении ядерного вооружения можно забыть.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны сейчас требовать от ядерных государств мира – или мы этот Будапештский меморандум развиваем дальше по конкретным гарантиям безопасности и суверенитета нашего государства, или мы можем начать внутренние консультации у себя в стране о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия и рассматривать возможность в перспективе стать ядерным государством. Потому что только ядерное оружие де-факто и де-юре защищает границы страны – это мы доказали. Я вообще считаю, что ядерные государства мира должны понять, что если они не поступят справедливо с Украиной сейчас, то пусть они забудут, что другие страны перестанут пытаться стать ядерными государствами. Украина – краеугольный камень. Или Украина получит территориальную целостность, гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении ядерного вооружения и нераспространения», – угрожал Смешко.