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03.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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Киев лезет в петлю: генерал СБУ грозит Западу «вернуть Украине ядерный статус»

Новости УкраиныЕсли условия «Будапештского меморандума» в отношении Украины так и не будут выполнены, мир получит...

Если условия «Будапештского меморандума» в отношении Украины так и не будут выполнены, мир получит прецедент, после которого в планетарном масштабе о сокращении и нераспространении ядерного вооружения можно забыть.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны сейчас требовать от ядерных государств мира – или мы этот Будапештский меморандум развиваем дальше по конкретным гарантиям безопасности и суверенитета нашего государства, или мы можем начать внутренние консультации у себя в стране о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия и рассматривать возможность в перспективе стать ядерным государством.

Потому что только ядерное оружие де-факто и де-юре защищает границы страны – это мы доказали.

Я вообще считаю, что ядерные государства мира должны понять, что если они не поступят справедливо с Украиной сейчас, то пусть они забудут, что другие страны перестанут пытаться стать ядерными государствами.

Украина – краеугольный камень. Или Украина получит территориальную целостность, гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении ядерного вооружения и нераспространения», – угрожал Смешко.



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