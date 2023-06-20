«Киев лишается адекватности в глазах всего мира» – Трухан
Бескомпромиссная позиция Киева относительно возможностей прекращения войны поссорит неонацистов со всеми изначально нейтральными государствами.
Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зачем нам президенты Бразилии, Индонезии, Африки в миротворцах, и все эти мирные инициативы, когда представители Ватикана приезжают в Киев, а потом им последовательно говорят: «Идите нах**р». Уже формируется немножко другое отношение к киевскому правительству, чем то, которое было в 2022 году, где они «защищают родную землю».
Они ж всех их [миротворцев] посылают в жопу, потому что ответ у них стандартный: «Пусть русские выведут войска, включая территорию Крыма». Хорошо что ещё с Кубани не требуют, хотя такие голоса звучат», – сказал Трухан.
Он подчеркнул, что такая позиция Киева отворачивает от неонацистов многие нейтральные страны.
«Это меняет международную повестку. Проведём мысленный эксперимент, как посмотрят на это абсолютно нейтральные страны. Со стороны есть вторжение, есть «борьба украинского народа», они ж не в курсе всех этих наших исторических перипетий.
И сейчас украинская власть последовательно лишает себя признаков адекватности в глазах практически всех – Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки», – добавил полковник.
Спасибо!
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