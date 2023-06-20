Бескомпромиссная позиция Киева относительно возможностей прекращения войны поссорит неонацистов со всеми изначально нейтральными государствами.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем нам президенты Бразилии, Индонезии, Африки в миротворцах, и все эти мирные инициативы, когда представители Ватикана приезжают в Киев, а потом им последовательно говорят: «Идите нах**р». Уже формируется немножко другое отношение к киевскому правительству, чем то, которое было в 2022 году, где они «защищают родную землю».

Они ж всех их [миротворцев] посылают в жопу, потому что ответ у них стандартный: «Пусть русские выведут войска, включая территорию Крыма». Хорошо что ещё с Кубани не требуют, хотя такие голоса звучат», – сказал Трухан.