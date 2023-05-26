Киев лишается лоббистов в Вашингтоне – эксперт

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Поведение политического и военного руководства Украины свидетельствует, что в Киеве осознают близкое поражение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина выдохлась. Там очень серьёзный политический кризис, Зеленский мотается по разным странам, последние недели его просто нет. Непонятная ситуация с Залужным и другим руководством, мы наносим массированные удары практически ежедневно, уничтожая инфраструктуру и производство. Украина уже села на полное содержание США и европейцев. Сама она уже не может себе обеспечить даже зарплаты для своих высших чиновников, я уж, не говорю о военных постах», – сказал Подберёзкин.

Он подчеркнул, что в скором времени и поставки США начнут падать, потому что продолжать поддержку Киева становится всё сложнее.

«Для США это очень далёкая война, которая пока что не имеет особого значения. Но она стала это значение приобретать по мере возникновения финансовых трудностей, по мере приближения выборов. И вся эта ситуация будет становиться для Украины всё тяжелее и тяжелее. Я не уверен, что через месяц-два найдутся эти самые упёртые во главе с Нуланд и прочими представителями теневого государства, которые смогут так активно лоббировать интересы Украины, так ей помогать», – добавил эксперт.