Киев, Львов и Одессу признали самыми дешевыми для жизни городами мира. Почему же украинцы не рады?

Сергей Рыжов.  
21.07.2024 10:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Скандал, Украина, Цены


На Украине живо обсуждают очередное проявление вопиющей социальной несправедливости. Возмущение общественности вызвало обращение 56 нардепов в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность отмены перерасчета пенсий для депутатов Рады, оформлявших пенсии до 2017 года.

По мнению авторов обращения это может увеличить депутатскую пенсию с нынешних 17,8 тыс. до 29 тыс. грн. и позволит требовать компенсацию невыплаченных сумм за прошлые годы.

На Украине живо обсуждают очередное проявление вопиющей социальной несправедливости. Возмущение общественности вызвало обращение 56...

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Ранее народные депутаты после достижения 62-летия имели право получать 60% зарплаты работающего нардепа. И только у депутата росла зарплата (а это фактически происходит ежегодно), также увеличивалась и пенсия того парламентария, который находится на пенсии.

«Особые» пенсионные права для народных депутатов в припадке популизма упразднили еще при Порошенко – в 2015-м. Теперь вместо того чтобы их пенсии повышать в зависимости от зарплаты действующего нардепа, им проводят индексацию. 

В пересчете на американские деньги, что нынешняя депутатская пенсия – чуть больше 400 долларов, что хотелки парламентариев (700 долларов) выглядят более чем скромно, однако нужно учесть, что все познается в сравнении.

Дело в том, что  средняя пенсия обычного украинца составляет и вовсе смешные 5,7 тыс. грн (160 долларов). И это с учетом того, что с начала 2023 года пенсия номинально выросла на 15,7%.

А для неработающих лиц минимальная пенсионная выплата составляет  и вовсе 2 520 грн ( 60 долларов). При этом, именно такую сумму получает наибольшее количество пенсионеров на Украине — почти 4 млн человек.

По данным Опендатабот, пенсии больше 10 тысяч гривен получают не более миллиона украинцев ( всего 10,7% от всей массы пенсионеров страны).

Относительно высокую по украинским меркам среднюю пенсию неизменно получают в Киеве — 7 940 грн, а самую низкую — в Тернопольской области — 4 436 грн.

В общем, причины, по которым украинцы не оценили депутатские требования об увеличении своих пенсий, вполне понятны.

А в качестве вишенки на торте можно рассматривать опубличенные вчера украинскими СМИ  данные Numbeo, согласно которым  сразу три украинских мегаполиса –  Киев, Одесса и Львов, очутились в рейтинге самых дешевых городов мира для жизни в 2024 году.

Составители рейтинга посчитали, что стоимость жизни в этих городах значительно снизилась за последний год:

– Киев – 199 место (28,6% от нью-йоркских цен);

– Одесса – 202 место (27,2%);

 – Львов – 204 место (25,8%).

В украинской столице цены на потребительские товары на 72% ниже по сравнению с Нью-Йорком, аренда жилья – на 89%, пищевые продукты – на 73%, цены в ресторанах – на 76%, а средняя зарплата – на 57%.

Понятно, что эти данные вовсе не преисполнили рядовых украинцев дополнительной гордостью за свою страну, а наоборот, стали еще одним  источником глухого раздражения. Жизнь в Киеве и Одессе может и дешева, но только если тратить там американскую зарплату и пенсию. Как говорится, не стоит путать туризм с эмиграцией.

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