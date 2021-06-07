«Киев – Мать городов русских»: Как «Газпрому» ответить на выходку футбольной сборной Украины

07.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не увидел нарушения своих правил в дизайне новой формы сборной Украины, на которой изображен Крым, а также исторический лозунг украинских фашистов «Слава Украине – героям слава!».

«Футболка национальной сборной Украины, как и всех остальных команд, на Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с правилами, которые применяются в отношении экипировки», – заявили в пресс-службе УЕФА.

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Такое решение было вполне ожидаемым, ведь с одобрением новой формы выступило даже посольство США.

Историк Владимир Корнилов в своем блоге отметил, что России следовало бы провести просветительскую работу для чиновников УЕФА, рассказав о том, кто придумал лозунг «Слава Украине»:

«Специально для УЕФА и для тех, кто кинулся кричать, что лозунг «Слава Украине! – Героям слава!», дескать, не имеет никакого отношения к нацизму и коллаборационизму, привожу цитату из самого фундаментального труда о Бандере. Автор – германско-польский исследователь Гжегош Россолински-Либе. Он указал, что среди соучредителей ОУН был «Союз украинских фашистов, который изобрёл фашистское приветствие «Слава Украине!». Надеюсь, никто не будет утверждать, что Союз украинских фашистов не имел отношения к фашизму? Плохо, что об этом мы не рассказываем Европе громко и постоянно», – комментирует Корнилов.

Российский военкор Дмитрий Стешин в своем блоге также предлагает провести разъяснительную работу с УЕФА, ведь результат игр чемпионата вполне может привести к тому, что сборная Украины приедет играть в такой форме в Санкт-Петербург:

«Есть один непреложный факт, за который можно уважать наших небратьев – настойчивость в достижении самых паскудных целей. При этом, цели никогда не достигаются, важен сам процесс…В зависимости от результатов матчей и турнирной таблицы, может получиться так, что потомки Бандеры будут играть в Санкт-Петербурге», – предостерегает Стешин.

Он предлагает добиваться запрета для сборной Украины участвовать в чемпионате из-за нацистской надписи на футболке, а России бойкотировать украинские товары:

«За примерами ходить недалеко. Почему все, кто пытался похожим образом подтравливать Китай, автоматически начинают жалеть об этом? А потому что товары фирм, позволивших себе недружественные выпады, сразу выкидываются с китайского рынка, фильмы проваливаются в прокате и т.д. В итоге, представить себе ситуацию, когда сборная Японии приезжает в Нанкин и вообще в Китай под императорским флагом «Восходящего солнца» – решительно невозможно. А с бандеровскими лозунгами в Санкт-Петербург? Вопрос риторический. Потому что, судя по первой реакции на эту украинскую манифестацию от российских политиков, занимающихся «международной повесткой», спускать украинцам не будут. Я надеюсь. Не удивлюсь, если чемпионат вообще пройдет без участия страны «404». Так будет проще всем».

По мнению известного крымского тележурналиста Олега Крючкова, России нужно закрыть глаза на то, что Крым нарисован на форме украинских футболистов как часть карты этой страны, но один из главных спонсоров Чемпионата Европы – российская компания «Газпром» могла бы передать «привет» Украине.

«Играть, выходить на поле и побеждать. А «Газпрому», как спонсору многих футбольных соревнований, – поставить вокруг поля рекламные борды: «Киев – мать городов русских». И маленькими: «Газпром».

Крымский политолог Андрей Никифоров считает, что лучшим ответом на мелкие пакости со стороны Украины стала бы хорошая игра сборной России:

«Ну, хотят они – пусть бегают с этой картой. Какая-то часть мира по-прежнему не хочет мириться с реальностью и воспринимает Украину именно в такой конфигурации, ну пусть радуются. Я бы в таком случае напомнил поговорку: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». А чем отвечать? На мой взгляд, если бы сборная России смогла выйти из группы, пройти дальше к финалу, а, может быть, и выиграть Чемпионат Европы, это был бы самый лучший ответ. Тогда можно было бы что-то в ответ даже продемонстрировать. Если Украина блеснет на этом Чемпионате Европы, то будем считать, что их пиар удастся. А если они жидко проиграют, тогда будет над чем поиздеваться – сколько ты себе Крым не пририсовывай, а мяч все равно круглый».