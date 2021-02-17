Киев меняет взгляд на процесс приднестровского урегулирования

17.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Все давно забыли о необходимости урегулирования конфликта в Приднестровье, а так называемый формат «5+2» является подобием минского в своей «безальтернативности».

Об этом на конференции в Киеве заявил представитель киевский политолог Виталий Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приднестровское урегулирование выпало из фокуса внимания, в том числе экспертного сообщества. Я уже не помню с 2015 года встреч в украинском экспертном сообществе с участием молдавских и европейских коллег, где бы обсуждали варианты и проблемы, связанные с приднестровским урегулированием. Это связано в том числе с ситуацией на востоке Украины и, возможно, сменой взгляда Киева на процесс приднестровского урегулирования.

Но мы знаем, что во время визита в Киев госпожа Санду заявила, что альтернативы формату «5+2» нет для урегулирования. Это похоже на ту мантру, которую озвучивают украинские политические деятели в отношении Минского формата. Но «имеем то, что имеем», как говорил наш первый президент Леонид Макарыч», – сказал Кулик.