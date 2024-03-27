Киев мог согласовать теракт «в Крокусе» с ЦРУ в обход Госдепа – Марков

Украина вне всяких сомнений причастна к теракту в «Крокус сити холле», и его организацией занималось ГУР Минобороны. Вопрос лишь в том, было ли это согласовано с Госдепом США – или сделано вопреки его воле через ЦРУ.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реакция со стороны Запада заключается в том, что украинский режим является их марионеточным режимом, прежде всего, со стороны США и Великобритании. Поэтому они защищают свой марионеточный режим, они как бы себя, получается, защищают. Они полтора года не могут сказать, кто взорвал «Северный поток». Хотя все в мире знают, что это взорвали США и Британия, может быть, при участии украинских и польских спецслужб, поскольку Балтийское море к полякам близко. Значит, это они сказать не могут, а вот тут же они заявили, что знают – это ИГИЛ», – обратил внимание Марков на странность позиции западных стран.

Эксперт пояснил, что ссылка на запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ связана с тем, что какие-то видео появились на информационном агентстве Amaq, связанном с ИГИЛ. Но это видео мог послать кто угодно: например, террорист своим заказчикам в военную разведку Украины, а те переслали для опубликования.

«Совершенно очевидно, что заказчики хотели, чтобы этот теракт выглядел как теракт, проведённый исламистами. А в чём, как мне кажется, главная цель этого теракта – конечно, посеять ужас среди граждан России и, конечно, показать слабость российских властей. Это тоже. Но главным мне представляется другое: у террористов, как правило, цели не абстрактные, а вполне конкретные. Они хотят всегда добиться чего-то очень конкретного, и какая главная проблема у Киева сейчас? Он не может никак получить деньги и оружие, те же F-16 и войска НАТО на своей территории. Поэтому он и пытается это сделать», – считает Марков.

Он пояснил, что расчёт ещё и в том, чтобы спровоцировать Россию на неизбирательные удары.

«Множество гражданских погибших, и тогда Запад заявляет о том, что «Россия совсем обнаглела, и поэтому мы должны передать Украине большое количество денег, большое количество оружия». И даже, возможно, послать свои войска. Вот такой мне представляется план этого теракта», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, теракт готовило ГУР, но планировали его на 9 Марта, когда в «Крокус сити холле» выступал Шаман.

«Он доверенное лицо Путина, в какой-то мере символ СВО. Но Госдепартамент США был против такого теракта. Но мы знаем, что военную разведку Украины курирует не Госдепартамент – её курируют ЦРУ и разведуправление Министерства обороны США. Какую они занимали позицию, как Госдепартамент или как военная разведка Украины, мы пока не знаем. Может, узнаем когда-то, но суть в том, что мы видим – есть чёткое различие между военной разведкой Украины и Госдепартаментом. Госдепартамент опубликовал публично информацию через своё посольство в России о том, что готовится теракт, после этого были резко усилены меры безопасности российскими спецслужбами, арестованы две группы террористов и, в общем, теракт отменили. А когда меры безопасности после выборов уменьшились, тогда этот теракт был произведён», – считает Марков.