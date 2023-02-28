Киев может быть занят Россией, – признание соратника Порошенко

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Украинцам нужно быть готовым не только к отступлению ВСУ на правый берег Днепра, но и вероятной сдаче Киева. Впрочем, катастрофы в этом для бандеровцев не будет.

Об этом в интервью «Главреду» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступление уже началось. Сейчас оно идет на Луганском и Донецком направлениях. Также, по данным разведки, продолжается усиленная подготовка российских войск на запорожском направлении. Судя по всему, именно на этих трех направлениях следует ожидать удара вооруженных сил Российской Федерации. За зиму россияне действительно подготовились к активным боевым действиям, в частности, подготовили несколько сотен тысяч мобилизованных и тяжелую бронированную технику, ведь без нее осуществлять масштабное наступление крайне сложно. Наш Генштаб ежедневно сообщает об активизации использования Россией авиации на линии фронта», – сказал Тука.

Он выразил надежду, что ВСУ удастся выдержать первую волну натиска до получения вооружений от Запада, однако не исключил отступления.

«Самый ценный ресурс нашего государства – наши защитники, в первую очередь, имеющие боевой опыт и воюющие с 2014 года. Поэтому, если ради сохранения жизней воинов, этого бриллианта украинского народа, нужно будет оставить какой-то населенный пункт, это вполне допустимо и не будет катастрофой. Даже если придется оставлять некоторые населенные пункты, какие-то гектары украинской земли, это не катастрофа, потому что, в конце концов, мы все свое вернем», – заверил бывший чиновник.

Более того, по его словам, даже сдача Киева не будет означать поражение.

«Даже оккупация половины Украины, то есть по Днепру, или оккупация Киева не будут означать наш проигрыш в войне. Это будет лишь один этап войны. Опыт Херсона, Изюма, Чернигова и многих населенных пунктов нашей страны должен убедить нас в том, что даже оккупация – это не проигрыш, а лишь один из этапов. Война не закончена до тех пор, пока продолжаются наши борьба и сопротивление, а они могут продолжаться даже во время оккупации», – заверил Тука.