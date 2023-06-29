Киев может использовать соглашения с Россией ещё пять лет – депутат Рады

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Разрывая по пять договоров с Россией в месяц, украинское руководство может устраивать себе русофобский пиар на протяжении пяти лет.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Григорий Немыря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По состоянию на сегодня у нас, по данным Министерства иностранных дел, продолжают действовать около 300 соглашений, договоров двусторонних с Российской Федерацией. Верховная Рада денонсирует, выходит из этих соглашений, примерно, со скоростью пять соглашений в месяц. Если посчитать, сколько времени понадобится парламенту Украины, чтобы выйти из этих двусторонних соглашений со страной-агрессором, то это будет пять лет. Примерно, три года займет выход из всех соглашений с СНГ, два года – с Беларусью», – сказал Немыря.

Он потребовал немедленно разорвать все договора с Россией и её союзниками.

«Поэтому я еще раз обращаюсь, господин Председатель. Прошу Вас направить по результатам обсуждения письмо к председателю правительства с настойчивой просьбой подготовить комплексные предложения по выходу из всех соглашений, которые нас пока что соединяют со страной-агрессором. То же самое касается СНГ», – подытожил депутат.