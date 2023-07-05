Киев может не взорвать ЗАЭС – но будет провокация масштаба Бучи и Каховки вместе взятых

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Президент Украины Владимир Зеленский, который понимает, что на саммите НАТО в Вильнюсе его не пустят даже в предбанник, ознаменует окончание контрнаступления ядерным шантажом и возможной реальной провокацией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт приближение саммита НАТО в Вильнюсе, надо что-то докладывать Зеленскому. Зеленский почувствовал, что уровень его восприятия как некой центральной фигуры в Европе стал серьёзно ослабевать. Уже сказали – да, вы будете работать на полях НАТО в формате Совета Украина-НАТО, это такой же совет, который придумали для нас – Совет Россия-НАТО, в своё время мы отказались работать, потому что он абсолютно бездействовал. И Зеленский почувствовал, что его даже в предбанник не пускают на этот саммит. Это охлаждение связано с тем, что результатов нет, вложений много, несут они репутационные издержки. 4 июня неуспешные атаки – мы уничтожили всё Предполье, ВСУ не взломали линию боевого соприкосновения. Но что они обозначили в информационном пространстве? Разбили дамбу Каховской ГЭС. Теперь необходимо обозначить свои усилия перед саммитом. Ядерный шантаж государством Украина – это и есть завершение всех своих усилий контрнаступа», – сказал Кошкин.

Радиоведущий и политический аналитик Игорь Виттель согласился, что провокация обязательно будет, однако совершенно неожиданного толка.

«Они могут не рассредоточивать войска по всему фронту, а всё-таки устроить некое медийное прикрытие и всякие громкие заявления, собрать их в один кулак в одном месте и попытаться нанести удар и где-то прорвать оборону. Такое возможно. И провокации обязательно будут. До 11 июля. Скорее всего (это не обязательно будет Запорожская АЭС), но это будет что-то такое, что можно будет предъявить России как чудовищное насилие над гражданскими, катастрофу экологическую. [«Буча»?] – думаю, посерьёзнее. Это будет такая смесь «Бучи» и Каховской ГЭС», – добавил Виттель.