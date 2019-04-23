«Киев может прекратить стрельбу одним приказом»

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Если сам процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе достаточно долгий, то прекращения огня можно добиться очень быстро.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чуть больше недели назад Порошенко поехал договариваться о мире почему-то в Германию. До тех пор, пока новый президент не поймёт, что у него гражданская война, о том, что он, подняв трубку, дав команду своему министру обороны, командующему Генштабом прекратить огонь, отойти от линии соприкосновения, и всё. То есть урегулирование – это большой, длинный процесс, включающий экономический, социальный, политический и другие [аспекты], но прекратить стрельбу можно, действительно, одним приказом, и этот приказ должен произойти от нового президента Украины», – заявил Мирошник.