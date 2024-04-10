«Киев может превратить Харьков в новый Бахмут» – украинский эксперт

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Киевское руководство может превратить Харьков в такую же «несломленную цитадель», которой был Артёмовск до освобождения российской армией.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочется, чтобы мы не повторяли большой красивый кейс, как нам его пытались продать, «цитадель Бахмут». Чтобы мы не превратили «цитадель Харьков» в такой же информационный кейс», – сказал Шлинчак.

Он подчеркнул, что с харьковскими реалиями скоро познакомится вся Украина.

«Думаю, что сейчас важнее говорить с той аудиторией, которая сейчас в Харькове. Люди каждый день под обстрелами, страдают от недостатка света, и других средств существования. И это то, что может ждать всю страну до заморозков», – добавил он.