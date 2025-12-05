Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев никогда даже не пытался расположить к себе Крым, ни в 90-х, ни сейчас.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это был шанс для Украины [в 90-х], учитесь договариваться. Вы, типа, унитарная республика, но у вас есть Крым и отдельно город-герой Севастополь. Нет, вместо этого пытались настропалить крымских татар. Причём всеми способами. Самозахват земли, они же на чём этот бандитизм строили? Откуда все вот эти Умеровы и все остальные Мустафы Джемилёвы? Схема была гениальная. Меджлис [запрещён в РФ] – это общественная организация, но они печатью раздавали землю, прекрасная схема, параллельно органам власти. Киев поддерживал схему этого распределения земли и постоянно атаковал легитимные органы власти», – напомнил Уралов.

Александр Шелест, в свою очередь, обратил внимание, как киевские власти в целом пиарятся на теме крымских татар.

«А никто не жалуется [в Крыму]. Нет массовых протестов. Они показывают периодически какие-то там мусульманские отряды. А где крымскотатарские батальоны, освобождающие Крым? Их нет. Потому что есть отдельные представители – те, которые на пылесосе с деньгами – они и были, они и остались», – отметил журналист.

Он добавил, что «один из таких крымскотатарских пылесосов сейчас страну представляет».

«Заметьте, не Зеленский, не Стефанчук, не какой-нибудь дипломат известный, даже не глава МИД. Умеров, глава СНБО – это плюнуть и выбросить… Но, по сути, вообще, украинский народ представляет Умеров», – возмутился Шелест.

Уралов в целом согласился, но «для чистоты понимания» возразил, что «не украинский народ, а колонию Запада и украинских заложников представляет крымскотатарский отщепенец и гражданин США».