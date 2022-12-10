Киев начал бить ракетами Himars на 140 км? Украина обстреляла Мелитополь, в Крыму сработала ПВО

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В Мелитополе Запорожской области украинские ракеты попали по гостиничному комплексу «Привал охотника», сообщает городская администрация. «Есть погибшие и раненые мирные люди», – сообщает запорожский политик Владимир Рогов.

Украинские СМИ пишут об ударе 6 ракет «по базе орков», утверждая, что гостиница использовалась для проживания российских военных. Экс-депутат Верховной рады нацист Игорь Мосийчук уверяет, что в Мелитополе «уничтожена база ЧВК Вагнера». А печально известный украинский военный преступник Антон Геращенко настаивает, что в «Привале охотника» отдыхало окружение российского губернатора Евгения Балицкого. Так или иначе, но по опыту Херсона, удары по гостиничным комплексам наносились, когда там останавливались российские политики и журналисты – координаты передавала ВСУ местная агентура. Так, например, погиб экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Оказывается, удар ракетами ВСУ по Мелитополю это был теракт против Евгения Балицкого. Это глава Запорожской ВГА, у него сегодня день рождения. И удар ВСУ нанести по ресторану при гостинице, где по данным их разведки, должен был отмечать день рождения Балицкий. А почему так делает Украина и не делает Россия?» – комментирует политолог Сергей Марков.

Авторы канала «Архангел спецназа» обращают внимание, что Мелитополь удален от линии фронта.

«Линия фронта на данном участке не была приближена к Мелитополю, и можно с уверенностью сказать, что были поставлены ракеты с повышенной дальностью», – отмечается в публикации и выдвигается предположении о том, что удар нанесен HIMARS, бьющие на 140 км.

Вечером Украина предприняла попытку атаковать и Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме», – заявил губернатор Сергей Аксенов, не раскрыв подробности, что было целью противовоздушной обороны.