Киевское руководство пытается с помощью мобилизации скрыть огромные потери ВСУ, которые растут ежедневно.

Об этом в эфире в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ежедневно потери украинских боевиков увеличиваются. Естественно, сейчас украинская власть всячески пытается скрыть потери. Началась активная фаза мобилизации, которая и так не заканчивалась, но более активно начали действовать.

Если мы говорим о потерях в нашей зоне ответственности, то я веду подсчёты по уничтоженным украинским боевикам, техники. Только за истекшую неделю потери украинских боевиков увеличились на 3100 украинских боевиков и наёмников.

Также было уничтожено порядка 60 автомобилей, 70 единиц бронетехники, 9 танков, 30 единиц артиллерии, было сбито 3 самолёта. Были уничтожены наблюдательные пункты, склады РАВ, ГСМ, переправа, а также объединённый штаб под Бахмутом, и база где были грузинские наёмники», – сказал Марочко.