Киев надеется на помощь американского удава в борьбе с Россией

14.11.2018, Киев

Санкции США против Российской Федерации действуют медленно, поэтому их эффект не замечается со стороны.

Такое мнение в эфире телеканала «ZIK» высказал заместитель министра по вопросам “временно оккупированных территорий” Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преимущественно наши европейские и американские партнеры имеют тактику применения долгосрочных санкций. Ожидать мгновенной реакции на введение санкций не стоит, не нужно себя обманывать. Но вместе с тем США очень давно используют так называемую тактику удава, когда они санкционными действиями к каким-то государствам или предприятиям, шаг за шагом затягивают ремень на финансовой шее, с каждым днем все сильнее и сильнее», – сказал чиновник.

При этом он сослался на заявление американского Госдепа, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не откажется от Донбасса и Крыма.

“Кстати, только сегодня я прочитал заявление Госдепа США по поводу проведенных на оккупированной территории так называемых выборов. Там четко черным по белому указано, что США и дальше будут усиливать действие санкционных механизмов на Россию до тех пор, пока Москва не выполнит в полном объеме Минские договоренности и не вернет контроль Украины над Крымом. Это я практически дословно процитировал заявление Госдепартамента», – добавил Тука.

Напомним, что в 2014 году украинские СМИ растиражировали информацию киевского пропагандиста Олега Пономаря, утверждавшего, что Запад запустил в действие некий план “Анаконда-2”, целью которого станет удушение России.

Но в итоге, как признали киевские эксперты, вместо России “Анаконда” почему-то начала душить Украину