Киев надеется получить из США снаряды с обедненным ураном

10.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Внесенный в Конгресс США законопроект, призывающий президента США объявить Украину основным союзником вне НАТО, в случае своего принятия не спасет Украину от возможного российского вторжения.

Об этом в киевском еженедельнике «Зеркало недели» пишет заведующий отделом Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак, по словам которого, получение такого статуса не означает получение гарантий безопасности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Но Украина получила бы возможность, согласно разделу 2350-a Кодекса Соединенных Штатов, участвовать в контрактах Пентагона за пределами США; проводить совместные исследования, включая связанные с противодействием терроризму; осуществлять совместно со США научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в интересах своей национальной обороны.

Согласно разделу 2321-k, появилось бы право получать бронебойные боеприпасы с сердечником из обедненного урана; размещать на своей территории военные запасы США; совместно со США организовывать и финансировать военные учения; использовать американскую военную помощь для коммерческой аренды некоторых категорий военной продукции; получать в аренду материалы, комплектующие и оборудование для совместных НИОКР; в ускоренном порядке получать американские лицензии на коммерческие спутники, их технологии и компоненты», – указывает автор.

Он призывает «бороться, не теряя чувства реальности» за получение статуса основного союзника США вне НАТО.

«Для получения статуса основного союзника вне НАТО достаточно решения президента США. Оно при стечении обстоятельств может быть получено так же стремительно, как в случае Бразилии. Но решение не будет эффективным, если окажется вымученным, как в случае Афганистана. Предоставление статуса основного союзника вне НАТО должно отвечать собственному пониманию США своих долговременных интересов. Но в любом случае очередная попытка получить такой статус расширяет возможности Украины для военного сотрудничества со США», – резюмирует Ижак.