10.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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Киев накануне «Минска» планирует провокации с привлечением СМИ


Украинское руководство в зоне «ООС» в преддверии встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске планирует осуществить военную провокацию, задействовав артиллерийские подразделения ВСУ.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские вооруженные формирования не оставляют попыток дестабилизировать обстановку вблизи линии боевого соприкосновения в преддверии встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске.

Осознавая тот факт, что провокационные обстрелы наших позиций ожидаемого результата не приносят, противник продолжает подготовку фейковых материалов с целью обвинения в нарушении режима прекращения огня наших защитников.

Для этого, преступное украинское руководство планирует осуществить очередную провокацию, задействовав артиллерийские подразделения», – заявил Айгистов.

Кроме того, в ведомстве не исключают, что данная активность связана с работой в зоне «ООС» делегации аппарата военного атташе при посольстве США на Украине в период с 10 по 14 февраля текущего года.

«Нами зафиксировано нахождение в зоне ответственности 58-й и 59-й бригад ВФУ корреспондентов съёмочных групп пяти украинских телеканалов: «1+1», «NewsOne», «24 канал», «UA ТV» и «5 канал», а также иностранного информационного агентства «Франс-Пресс». Координацию работы представителей СМИ осуществляют офицеры пресс-службы штаба ООС и 74 центра ИПСО ССО Украины.

Командирам бригад ВФУ Кащенко и Шаповалову, в чьих зонах ответственности работают журналисты, по указаниям командующего ОТГ «Север» Ромигайло поручено оказать всяческое содействие в съемках видеоматериалов», – сообщил представитель пресс-службы.

«Ранее, мы неоднократно отмечали, что присутствие украинских СМИ в зоне ООС негативно сказывается на обстановке вдоль линии боевого соприкосновения и ведет к увеличению количества провокационных обстрелов со стороны ВФУ по территории нашей Республики.

Призываем международных наблюдателей не допустить обострения обстановки на Донбассе и обязать украинскую сторону соблюдать взятые на себя обязательства», – подытожил Ринат Айгистов.

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