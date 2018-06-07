07.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Киев накроет 9-дневная гей-вакханалия

Представители т.н. сексуальных меньшинств провели пресс-конференцию в Киеве, где анонсировали серию мероприятий «КиевПрайда-2018», которые пройдут с 8 по 17 июня в украинской столице.

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«Могу без преувеличения сказать, что Киевпрайд начнется с кино. Уже с завтрашнего дня мы будем показывать документальные фильмы. Программа была сформирована вместе с фестивалем «Молодость». Ленты затрагивают актуальные темы идентичности, сексуальности и религиозных убеждений. Также мы будем разговаривать про «каминг-аут» и другие темы», – сказал Богдан Алтинник, координатор «ПрайдКино2018».

Программный директор ОО «КиевПрайд» Анна Шарыгина сообщила следующую информацию:

«Тема Киевпрайда в этом году – общая. Это тема видимости ЛГБТ в украинском обществе. Вся программа построена вокруг этой темы. Мы также будем говорить о том, каким образом представители ЛГБТ-сообщества представлены в различных политических, социальных и экономических процессах.

14 и 15 июня у нас состоится большой прайд-форум – уникальное событие, на котором соберутся представители различных прайдов с географически и политически европейского пространства. Мы будем говорить о том, как можно развивать прайд-движение в нынешней ситуации», – пообещала она.

Сам гей-парад состоится в следующее воскресенье.

Затем брифинг перешёл в формат вопрос-ответ, на протяжении которого участники почти всё время спорили с пришедшими на мероприятие противниками гей-парада.

«Скажите, как вы относитесь к демократии? Если мы живем в демократической стране, как 1% населения может диктовать условия 99%?Что вы пытаетесь сейчас сделать? Вы пытаетесь свою идеологию пропихнуть в законодательный орган. В Конституции Украины четко прописано: семья: женщина и мужчина, а не папа-1 и папа-2. Для чего проводится эта акция?», – спросил киевлянин.

«Если вы говорите о 90%, то скажите, на каком исследовании вы основываетесь?» – отмахнулись организаторы, после чего в зале продолжилась словесная перепалка.