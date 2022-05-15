Киев накрыло колоссальное подорожание на фоне бандеровского «мерчендайзинга»

Новости Украины

Науке давно известно, что огурец состоит из 94-96% воды. Как вы думаете, сколько может стоить такая водица на Украине, которая еще не так давно славилась своим агропромышленным комплексом и дарами полей? Ответ следующий: 110 грн за кг. Причем не за свежий кг, только что, намедни, крестьянскими руками взращенный на обработанном теми же трудовыми руками участке, а за самый что ни на есть химически-тепличный. Или, как говорят в народе, «пластиковый».

То есть маленькая кучка напичканных нитратами огурцов «тянет» по цене на килограмм «довоенной» курятины. Причем даже на продовольственных ярмарках, где, по логике вещей, всё должно быть дешевле. Но куда там! На этих ярмарках, устраиваемых раз в неделю в разных районах Киева, цены обычно выше магазинных. Килограмм говядины, стоивший в феврале 160-180 грн., ныне дотянул уже почти до 300. Куриное филе, как и свинина, – до 120. Индюшатина – до 140.

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В среднем на 30-50% выросли цены на подсолнечное и сливочное масло. А творог подскочил ровно вдвое: 120 грн. майских против 60 грн. февральских.

И это далеко не предел: ведь представителями властей уже совершенно официально объявлено, что в ближайшее время ожидается значительный рост стоимости горючего, с которым прочно увязано остальное ценообразование.

Власть предержащие обещают «стабилизировать» цену на «горючку»в пределах 60-70 грн. и даже подключили Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), дабы тот разобрался с топливным коллапсом и нехваткой основных видов топлива – дескать, нет ли тут корпоративного сговора? Правда, они не пояснили, почему спал или какие груши АМКУ околачивал целых два предыдущих месяца, в течение которых сотни тысяч автомобилистов вынуждены были переплачивать колоссальные суммы за вожделенные литры и торчать в многочасовых очередях к заправкам. Ведь каждый незашоренный человек ясно видел и видит в происходящем упомянутый сговор.

К слову, ситуация не изменилась и по сей день даже при значительно подорожавших бензине, солярке и газе. Цены растут не по дням, а по часам. Мы уже писали, что на киевских заправках спекулянты продают бензин по 100 грн. за литр, а газ за несколько дней вырос с 33 до 38 грн. Само собой, вся ситуация негативно отразится на стоимости остальных товаров и на кошельке потребителей, миллионы которых и так уже находятся за чертой бедности.

Новый виток подорожания особенно заметен в супермаркетах. Многие товары в них зачастую вообще лишены ценников, поскольку, видимо, продавцам надоело их то и дело корректировать в сторону увеличения. Взметнулись цены на алкоголь. 180-граммовые «чекушки» водки, стоившие до военных действий 32 грн., ныне красуются на полках уже за все 50. Соответственно подорожали и все остальные объемы.

В сущности, это подпольный прейскурант периода запрета спиртных напитков, объявленного киевской военной администрацией в начале марта и продолжавшегося до апреля. Тогда любители сорокаградусной договаривались с продавцами маленьких «шопиков», и те из-под полы снабжали их бутылками с надбавкой за риск.

Теперь надбавки превратились в официальные цены и перекочевали на прилавки.

Отметим, что речь идет о старых поставках (запрещенная к продаже «тара» красовалась на полках со старыми стикерами все недели «сухого закона») и, следовательно, о необоснованных спекулятивных накрутках в военное время. Впрочем, власть, для дешевого пиара отказавшаяся в военное время контролировать бизнес, мародерством подобные накрутки не считает.

В магазинах подорожала практически вся товарная номенклатура. И теперь большинство людей, удрученно бродящих между полками, вынуждены тратить гораздо больше денег, чем привыкли прежде.

Потому и выглядят многие из них весьма унылыми, даже несмотря на «патриотическую» музычку, которую крутят в маркетах с утра до вечера: циничные манипуляторы сознанием, не упускающие возможности погреть руки на обнищании народа, не забывают о важности пропаганды.

В магазинах она организована в полном соответствии с хитрыми принципами мерчендайзинга. Напомним, что данное понятие означает методику подготовки к продаже товаров и мест их реализации. На практике это представляет собой броское оформление торговых прилавков и витрин, выгодное размещение товара в торговом зале, его рекламу и – что самое важное – манипулятивное «ненавязчивое» воздействие на мозги потребителей.

Последнее достигается путем расставления плохо реализуемой продукции на уровне глаз посетителей, разбросом плохо продаваемых или залежавшихся видов в разных местах на пути покупателей к кассе, продажей необходимых продуктов – например, хлеба – в самых дальних закутках торгового помещения. Делается это с той целью, чтобы на пути следования за буханкой покупатель машинально прихватил в свою корзину еще пару – другую совершенно ненужных ему вещей, о коих даже не помышлял, отправляясь на эдакий «шопинг».

Музыка в мерчендайзинге играет особую роль: если люди толпятся, она быстрая, если их мало – медленная, лаунж. В зависимости от ситуации, она подгоняет или замедляет действия клиентов.

Так вот, в украинских магазинах ныне процветает бандеровский «мерчендайзинг».

Он выглядит так: либо посетителям в уши вливают музыкальные сопли-сиропли про «неньку», которую надо любить больше жизни, либо бравурные укронацистские «бум-цык-цыки» и марши с СУГСами и призывами ненавидеть «ворога». Но унывающим из-за дороговизны покупателям эта фальшивая патетика настроения отнюдь не поднимает.

Подорожавшее мясо в супермаркетах часто пахнет хлоркой, на что жалуются хозяйки – пользовательницы соцсетей. Что не удивительно. Ведь оно наверняка провалялось в хранилищах еще с начала военных действий и лишь недавно было пущено в продажу. Продавцы тогда, в предыдущие месяцы, когда прилавки значительно опустели и даже закрылись многие из торговых точек, сетовали, что товар-то на складах имеется, но привезти его некому. Водители не желали отправляться на склады под обстрелами.

Естественно, мясо не могло не подпортиться, чему доказательством были неприятные амбре в мясных отделах сразу после возобновления их работы. Посему, совершенно очевидно, торговцы пускаются на хитрости вроде вымачивания его в хлорных составах и т.п. Насколько «полезен» такой мясной продукт, объяснять не требуется.

В аптеках подорожали самые необходимые лекарственные средства – сердечные пилюли и лекарства от давления. В первые недели военных действий они вообще исчезли из аптек, а если где и были, то за ними приходилось выстаивать колоссальные очереди. Скажем, капсулы от высокого давления «Триплексам» стали стоить 270 и более грн. против 170 «довоенных». А всегда бывшее социальным средство от гипертонии «Каптопрес», которое до «майдана гидности» вообще раздавалось бесплатно, подскочило в цене до 70 и более гривен за пластинку.

В некоторых аптеках и парфюмерных шопах можно порой увидеть и забавные вещи.

Например, в фармацевтической сети «Ватсон» продаются кремы и стиральные порошки производства России. Видимо, таким образом распродают остатки, выбрасывать которые не желают, чтобы не лишиться дохода. А поскольку по всей Незалежной развернута кампания по бойкоту российских товаров, «ватсоновцы» решили спихнуть ответственность за их реализацию на посетителей.

Они вывесили строгое объявление о том, что продукты произведены в «стране-агрессоре» и клиент, их приобретающий, должен осознавать всю аморальность своего поступка (не дословно, но по сути; и на елку влезть, и не оцарапаться). Цирк, да и только.

Не лучше ситуация с ценами и в коммунальной сфере. Власти ни на копейку не снизили грабительские коммунальные тарифы, что вполне объяснимо: ведь именно из них они продолжают цинично набивать свои закрома. Даже пользователи украинских пабликов порой уже не сдерживают эмоций.

Стандартная 3-комнатная квартира метражом от 70 до 80 м2 обходится потребителю ежемесячно в 3-4 тыс. грн. Платежки высылаются регулярно, и даже поступают угрожающие требования их оплаты потребителям, многие из которых вообще уехали подальше от войны. Единственная уступка, на которую пошла власть высокопоставленных мародеров, – задержка со штрафами до конца войны.

Вот такая любовь к народу на фоне свидомого мерчендайзинга.