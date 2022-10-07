Киев намерен отстроить Украину за счет украденных у России активов

Верховная рада в первом чтении приняла закон, которым создаст фонд, который будет пополняться за счет изъятых российских активов на территории Украины.

По словам члена президентской фракции «Слуга народа» Александра Пасичного средства от изъятого уйдут на «восстановление Украины от российской агрессии».

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«Предложенным законопроектом предлагается создать в 2022 году Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, который будет наполняться денежными активами и денежными средствами, полученными от продажи принудительно изъятых объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Эти средства будут направлены на ликвидацию последствий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Депутат Тарас Батенко назвал российские компании, которые, по его мнению, первыми должны попасть под национализацию.

«Хотим напомнить, что скоро девятый месяц войны, а десятки, если не сотни предприятий, связанных с российскими олигархами, дальше активно работают в Украине. Я назову некоторые: «Ориана» (химическое предприятие в Калуше, владельцы – «Лукойл» и Мамедов), Николаевский глиноземный завод (Дерипаска), Краматорский ферросплавный завод, энергораспределительные компании, торговые центры в Киеве, брокарды, спорт-мастера и далее. Но мне выступления не хватит и вам в том числе, чтобы их перечислить.

Поэтому я хочу напомнить нашим коллегам депутатам Верховной Рады о том, что президент в своем недавнем обращении к нам сказал, что мы должны национализировать эти предприятия Украины и не допустить, чтобы они дальше, на девятом месяце, уже, как говорится, парламент мог родить, и раньше запретить им зарабатывать на Украине», – сказал Батенко.