18.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Киев намерен утопить в украинской культуре «зачищенный» карателями Донбасс

Только украинская культура, которую принесет массовый десант артистов, очень хорошо сработает на реинтеграцию и диалог после «деоккупации» Донбасса.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-министр культуры Украины, «конферансье майдана» Евгений Нищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я был и в 2014 году и видел, насколько это было важно в госпиталях, когда бойцов привозили с передовой с оторванными конечностями, а они всё равно просили, чтобы их вывозили, и они хотели слышать наших артистов, нашу песню, слово наших деятелей искусства, литераторов.

Это чрезвычайно придавало сил всем. Я думаю, что именно культура, именно слово художников способно очень хорошо работать по части реинтеграции, по части поиска диалога в деоккупированных городках, и мы должны думать о том, что такой желаемый мир принесёт нам ту часть, которая была в какой-то мере зазомбирована другими СМИ», – уверен украинский «культуролог» Нищук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть