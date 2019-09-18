Киев намерен утопить в украинской культуре «зачищенный» карателями Донбасс

18.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Только украинская культура, которую принесет массовый десант артистов, очень хорошо сработает на реинтеграцию и диалог после «деоккупации» Донбасса.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-министр культуры Украины, «конферансье майдана» Евгений Нищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был и в 2014 году и видел, насколько это было важно в госпиталях, когда бойцов привозили с передовой с оторванными конечностями, а они всё равно просили, чтобы их вывозили, и они хотели слышать наших артистов, нашу песню, слово наших деятелей искусства, литераторов.

Это чрезвычайно придавало сил всем. Я думаю, что именно культура, именно слово художников способно очень хорошо работать по части реинтеграции, по части поиска диалога в деоккупированных городках, и мы должны думать о том, что такой желаемый мир принесёт нам ту часть, которая была в какой-то мере зазомбирована другими СМИ», – уверен украинский «культуролог» Нищук.