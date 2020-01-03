Киев намерен выявить и отсеять «неугодных» пенсионеров Донбасса

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для урегулирования проблемы пенсионного обеспечения в Донбассе, жителям ЛДНР необходимо вновь пройти электронную идентификацию, которая якобы и поможет людям получить свои законные пенсии, и отфильтрует «террористов».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходима временная идентификация пенсионеров, как правило, при пересечении территории. Их полное изучение, чтобы они не были боевиками, которые работают против Украины.

Граждане, которые имеют все документы: пенсионное удостоверение, счета и другое, мы их идентифицируем по-новому, ставим их в электронный реестр и в электронном формате можем перечислять им законные пенсии, которые они заработали. Никаких проблем нет в этом.

Если будет вопрос с тем, что боевики будут пытаться забирать, то это вызовет мощное сопротивление пенсионеров, а там их минимум 700 тысяч, которые несогласные с действиями местных оккупационных органов, которые будут в этом им препятствовать», – поделился задумкой Маломуж.

При этом он отметил, что Киев располагает обширными базами данных, в которых собраны сведения о жителях ЛДНР для того, чтобы отсеивать «лишних» пенсионеров.

«Мы имеем средства, как добывать электронную информацию относительно тех граждан, которые находятся там. Можем идентифицировать тех, кто получил гражданство РФ.

Мы можем собрать официальные материалы, оперативные, электронные данные и идентифицировать большую часть населения и тогда определимся, как с ними поступать: по пенсиям, относительно неправомерных действий России», – резюмировал экс-спецслужбист.