Киев намеренно срывает обмен пленными

07.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Украинская сторона всеми своими действиями даёт понять, что не заинтересована проводить обмен пленными до конца года, согласно Минскому меморандуму.

Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовы сделать обмен 27 декабря 2018 года… Но украинская сторона на данный момент ничего не ответила. Они взамен сделали свое предложение об обмене, но оно не соответствует Минским соглашениям. Опять непонятно, по какому принципу отделялись люди для этого предложения, опять очень маленькое количество», – заявила журналистам Морозова.

По мнению омбудсмена, украинская сторона и не собиралась до конца года провести обмен пленными, потому Киев лишь имитирует работу.

«Одиннадцать месяцев мы ждали от них каких-то шагов, они проманипулировали, сделали видимость работы. Если бы они хотели сделать обмен, они бы уже давно проработали наш список и дали аргументированный ответ, а поскольку этого нет, я думаю, Украина не настроена делать обмен», – отметила она.

По словам Морозовой, Киев даёт понять, что позитивному решению в вопросе обмена может поспособствовать только смена власти на Украине.

«Скорее всего, по тем ощущениям, которые складываются у меня, украинская сторона не имеет никакой политической воли, и я очень не хочу, чтобы обмен был после выборов. Но, возможно, смена власти на Украине послужит выполнению Комплекса мер, пункта 6», — добавила омбудсмен ДНР.