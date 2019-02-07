07.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий допуск на президентские и парламентские выборы наблюдателей от Российской Федерации.

Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации Службы внешней разведки Украины, Российская Федерация готовит беспрецедентное вмешательство в выборы Украины, предусмотрев на это 350 миллионов долларов США. Её цель – любой ценой остановить европейскую интеграцию Украины”, – сказала Геращенко.

Также она призвала депутатов поддержать законопроект, согласно которому официальными наблюдателями на украинских выборах “не могут быть лица, которые являются гражданами государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом”.

В свою очередь вице-спикер Ирина Геращенко обрушилась с обвинениями в адрес ЕС и ОБСЕ, выразивших озабоченность подобными намерениями Киева.

«В последнее время в том числе и представители стран-членов ЕС, и представители ОБСЕ, заявили о своей глубокой озабоченности тем законопроектом, который мы сейчас обсуждаем. Поэтому нам нужно объединиться, чтобы донести позицию украинского парламента, почему это абсолютно правильное решение.

Это мы высказываем глубокую обеспокоенность в БДИПЧ ОБСЕ, которые не внесли ни одной строчки в свой мониторинг голосования на выборах в Российской Федерации относительно сфальсифицированного голосования в Крыму. Извините пожалуйста, там не наблюдали ОБСЕ, и в их мониторингах нет факта, что выборы президента и Госдумы были сфальсифицированы, потому что прошли в Крыму”, – возмутилась Геращенко.

Также она заявила, что Великобритания не пустила бы российских наблюдателей на выборы мэра Солсбери и призвала мир обойтись без “двойных стандартов”.

В итоге закон был принят большинством депутатов – 232 из 344 нардепов проголосовали «за».

Примечательно, что ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на предстоящих украинских выборах должны быть представлены и наблюдатели из России.

«Это нормально, если российские наблюдатели поедут на выборы, но под началом БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам», – подчеркнул Волкер.