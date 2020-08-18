18.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Политика, Украина
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Киев навязывает подконтрольному Донбассу почитание карателей


В городе Красный Лиман на подконтрольной Киеву территории Донецкой области 26 августа этого года состоится открытие памятного знака участнику «АТО», погибшему 03 июня 2014 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила националистка Галина Бражник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На территории Лиманской общины в Донбассе состоится открытие Памятного знака Власенко Юрию Александровичу, десантнику 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 3 июня 2014 года при освобождении Лиманщины от российских захватчиков.

Открытие состоится по инициативе и поддержке депутата Лиманского горсовета Евгения Воскобойникова, ОО «Союз воинов АТО и десантников Лиманщины», адвоката Лиманской общины Дениса Евгеньевича Воскобойникова и общественности», – написала Бражник.

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