Киев назвал шокирующую цифру оставшегося населения Украины

23.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В настоящее время на Украине проживают чуть более 37 миллионов человек, что показала электронная перепись населения.

Такую цифру в ходе пресс-конференции озвучил министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три методики дали приблизительно одинаковый результат. 37 миллионов 289 тысяч лиц населения, присутствующего на территории Украины. К сожалению, эта сумма не включает тех людей, которые постоянно живут за границей и на оккупированных территориях. Это то количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года», – сообщил министр.

Он назвал данные распределения населения по возрасту, согласно которым 31% населения Украины составляют дети и старики (6 млн пенсионеров – прим. ред.), и лишь 68% граждан страны относятся к одной из трех групп трудоспособного возраста.

При этом Дубилет высказал сомнения в необходимости проведения национальной переписи населения на том основании, что жители Украины якобы не доверяют государственным переписчикам.

По его словам, согласно проведенной в 2019 году тестовой переписи населения, проводившейся в Оболонском районе Киева и Песковской ОТГ Киевской области, порядка 25% зарегистрированных на данных территориях человек вовсе не открыли дверь переписчикам, приходившим к каждому респонденту порядка 5 раз подряд.

Такое нежелание проводить полноценную перепись населения объяснил донецкий историк, политолог и журналист Владимир Корнилов.

«Кабмин Украины на глаз прикинул численность населения Украины. Якобы сейчас это уже 37,3 млн. чел. Думаю, даже это число завышено. Если перепись проведут, проверим. Напомню, на момент распада СССР население Украины составляло 52 млн», – отметил Корнилов в своем Telegram-канале.

Возмущение такими данными последовало и от ярых сторонников «незалежной».

«В Украине проживает 37,5 млн человек. Данные электронной переписки. Катастрофа!», – заявил в своем Telegram-канале одиозный боевик УНА-УНСО Назар Приходько.

Напомним, что в бытность президентом Украины Леонида Кучмы, на улицах украинских городов массово расклеивались билборды с призывом к гражданам «заниматься любовью», чтобы поднять численность населения страны до 52 миллионов.