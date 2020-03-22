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14.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
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Киев не испугался: Украинские миномёты бьют по окраинам Донецка

Новости Украины

Украинские войска нанесли удар по району Донецкого аэропорта из 120 мм миномётов. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Сети появился видеоролик очевидца, снявшего момент разрыва 120-мм украинской мины.

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Жители пригорода Донецка продолжают слышать прилёты тяжёлого калибра. Также есть неподтверждённые данные о прямом попадании в дом в Киевском районе и о повреждении оконных блоков в Старомихайловке на западной окраине столицы ДНР.

Российский военкор Александр Сладков считает возобновление обстрелов демонстративным – Украина показывает, что не испугалась российских войск у границы.

«Украина не напугалась. Они то голосят о российской группировке у своих границ, то заявляют, что хотят атаковать Донбасс, то говорят, что война очень плохо… у руля в Киеве совершенно невменяемые люди. И вокруг такие же, и каждый пятый, но активный – такой же…  Они весь свой народ тянут в пропасть… Люди живут со сломанной психикой. Пропущенные сквозь строй, отстеганные шпицрутенами, это уже генетически испорченные создания. Что они делают со своей нацией? Опять сейчас били по району Донецкого аэропорта, сто двадцатыми. Идиоты какие-то, хоть кол на голове теши. Не напугались они. Пора выбраковывать», – резко комментирует Сладков.

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