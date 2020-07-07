07.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
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Киев не может оплатить помещение штаба для командования ВМСУ


Киевские власти совершенно не способны находить приоритеты для распределения бюджета, что серьёзно сказывается, в первую очередь, на оборонной отрасли.

Об этом в эфире интернет-канала «Skrypin» рассказал украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Одессе огромные проблемы с этим, там очень мало места (для украинского флота – ред.), у нас есть Одесса и Очаков, также есть идеи по Южному. В Бердянске уже начались работы по строительству военно-морской базы, но это большие вливания денег и это серьёзные инфраструктурные проекты.

А я бы хотел напомнить, что у нас в 2020 году у командования ВМС до сих пор нет своего помещения штаба. И это прекрасный индикатор отношения государства к флоту», – посетовал Чмут.

«Нужно понимать, что на начало года закладываются одни суммы, а в конце года могут быть совсем другие суммы. Плюс есть возможность перекидывать между определёнными статьями в определённые промежутки в рамках каких-то программ. Тут большая проблема в том, что мы не умеем планировать и распределять деньги, которые у нас есть.

То, что делает сейчас Минобороны, вообще блок безопасности, мы берём всё, что у нас есть и раскладываем всем по чуть-чуть. То есть, мы размазываем масло по большому бутерброду, вместо того, чтобы аккумулировать его на какие-то приоритетные направления.


В итоге у нас есть 10 БТРов в год, 10 танков в год, два отремонтированных самолёта, ещё и ещё что-то, но фактически – проблемы во всех отраслях и направлениях, и эти проблемы не исчезают», – признал украинский эксперт.

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