Киев не смог объединить украинцев в ненависти к «российскому агрессору» – Карасёв

07.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что киевская власть на протяжении многих лет проводит русофобскую политику и подпитывает её соответствующей пропагандой, многие украинцы до сих пор не считают Россию своим врагом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, можно написать в документах, можно выставить это в качестве официального дипломатического дискурса, что Россия враг. Но я не уверен, что для многих жителей Украины, особенно Востока и Юга, Россия является экзистенциальным врагом.

Во-вторых, можно строить свою политику на войне с Россией, потому что часто война объединяет людей, она мобилизует и создаёт национальное единство. Мы же видим, в Нагорном Карабахе противостояние азербайджанцев и армян, все в едином порыве забыли оппозицию и сказали: «Мы едины в борьбе с нашим врагом». На Украине такого не получилось», – заявил он.

Комментируя это заявление, киевский политолог Михаил Чаплыга подчеркнул, что настоящими историческими врагами Украины являются Польша, Румыния и Венгрия, а не Россия.

«Давайте я скажу простыми словами: иду я по улице и плохо отзываюсь о Товарище Куще. Наверное, были на это причины, наверное, он мне на ногу наступил. Это вызвало у него нездоровую реакцию, и он треснул мне палкой по лбу и теперь он враг, но вопрос: надолго ли? Вот что происходит.

Но если мы возьмём более долгий период времени, я считаю, что больший враг, которого я бы больше опасался: румыны, поляки и венгры. Да, сейчас многие ездят туда работать, но у нас сейчас война с Россией, и так же многие едут и туда работать.

Я знаю очень многих, кто негативно относится к тому, что Россия делает на Востоке Украины. Но они работают там и скрывают своё мнение, они говорят: «Я не хочу на эту тему говорить», – добавил Чаплыга.