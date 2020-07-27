Киев не сможет бесконечно прикидываться обижаемым дурачком перед Западом

27.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский ни за что не изменит своей стратегии прикидываться перед Европой жертвой «агрессии» со стороны РФ ради подачек и возможности оставлять конфликт на Донбассе в том виде, в каком он существует.

Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил известный российский публицист и политолог Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для того, чтобы обе стороны прекратили стрелять друг в друга, должно быть обоюдное желание. Мы смотрим, что со стороны Донбасса оно есть, а со стороны Украины этого желания нет. Постоянные какие-то разговоры со стороны президента Украины, что переведите мне, объясните мне Минские договоренности, там чуть ли анализ химический бумаги ему сделать, ну, то есть, постоянное желание затянуть вопрос, уйти от его обсуждения и заморозить конфликт в таком виде, в котором он существует.

Это вполне устраивает украинские власти, объясню, почему. Смотрите, они надели одежды бедных, несчастных, на которых кто-то напал, это им очень удобно, дальше, все экономические сложности, которые случились из-за их государственного переворота, они объясняют якобы осуществленной агрессией России и развязанной всеми силами гражданской войны на Донбассе.

Помощь просить им очень удобно: понимаете, на нас напала Россия, дайте нам пожалуйста денег. Найдите хоть одну причину, чтобы они поменяли эту свою позицию? Нет, конечно, так что, когда нет у политического истеблишмента желания мира, когда ему выгодна война, она и будет продолжаться», – заявил Стариков.

«Что касается Донбасса – Донбасс в очередной раз продемонстрирует готовность к окончанию гражданского конфликта по одной простой причине: по ту сторону фронта сидят, конечно, украинские националисты, но вокруг них находятся такие же рядовые жители Донбасса, которые находятся в ЛНР и ДНР. Поэтому каждый выстрел в ту сторону даётся очень сложно, по большому счету, они стреляют по своим.

Поэтому есть приказ ЛНР и ДНР не открывать огня ни из какого вооружения, с украинской стороны вроде то же самое, но я уверен, что, увы, не сегодня, так завтра мы услышим о том, что опять была стрельба, опять будет не найти виноватых.

Но, мне кажется, виноватые должны быть найдены раз и навсегда – тот, кто начал эту гражданскую войну, тот, кто осуществил государственный переворот, тот несёт ответственность за то, что там происходит», – заключил политолог.