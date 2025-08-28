Вместо решения первопричин конфликта, Украина продолжит настаивать на безоговорочном прекращении огня.

Об этом на форуме экспертов «Крымской платформы» заявила заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для Украины чрезвычайно важно, что первым шагом должно быть прекращение огня, должны быть остановлены все эти убийства. Иначе очень сложно открывать путь к дипломатии», – трепалась Беца.

Она не стала скрывать, что после прекращения огня Украина уже в спокойной обстановке продолжит антироссийскую политику.

«Мы очень надеемся, что гарантии безопасности для Украины будут рабочими и эффективными. Также нам нужно увеличивать санкционное давление на Россию, к этому должны присоединиться все страны – США, Канада, Европа.

Нам нужно максимально делать работу по привлечению России к ответственности за все преступления, которые она совершила, в том числе в Крыму. И нам нужно освободить всех своих людей», – подытожила укро-дипломат.