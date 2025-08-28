Киев не собирается менять позицию: немедленное прекращение огня для подготовки к новым терактам

Вадим Москаленко.  
28.08.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 346
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Вместо решения первопричин конфликта, Украина продолжит настаивать на безоговорочном прекращении огня.

Об этом на форуме экспертов «Крымской платформы» заявила заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо решения первопричин конфликта, Украина продолжит настаивать на безоговорочном прекращении огня. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для Украины чрезвычайно важно, что первым шагом должно быть прекращение огня, должны быть остановлены все эти убийства. Иначе очень сложно открывать путь к дипломатии», – трепалась Беца.

Она не стала скрывать, что после прекращения огня Украина уже в спокойной обстановке продолжит антироссийскую политику.

«Мы очень надеемся, что гарантии безопасности для Украины будут рабочими и эффективными. Также нам нужно увеличивать санкционное давление на Россию, к этому должны присоединиться все страны – США, Канада, Европа.

Нам нужно максимально делать работу по привлечению России к ответственности за все преступления, которые она совершила, в том числе в Крыму. И нам нужно освободить всех своих людей», – подытожила укро-дипломат.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить