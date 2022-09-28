Киев не спасётся от Русской весны – Онищенко

Новости Украины

Россия должна вернуть в свой состав не только освобожденные ныне территории, но и сам Киев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил академик РАН, председатель землячества Донбасса в Москве Геннадий Онищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Онищенко, Киев – это город, с которого зарождалось российское государство, и его нахождение вне этого государства неестественно.

«Я, прежде всего, сторонник крайних мер, я считаю, что и Киев надо возвращать в лоно нашего государства, потому что это исторически предопределено. То, что сегодня происходит, – это исторический диссонанс, потому что вся Русь начиналась с Киева – она там крестилась, она там всю династию Рюриковичей прошли мы с ними, с этой историей. Самые важные дела для российской государственности вершились в Киеве – матери городов русских».

Референдумы на освобожденных территориях и их дальнейшее вхождение в состав России, по его словам, – это сигнал Западу о том, что при дальнейшей накачке оружием Украины, он вступает в войну с РФ.

«Сам референдум и само присоединение – это очень конкретный сигнал не Киеву, потому что там сидят марионетки, скоморохи, – (сигнал) Вашингтону. То, что все ваши действия по вооружению киевского режима, все ваши действия по корректировке огня – это уже война с Россией, подумайте об этом… Сейчас мы признаем ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области – это будут территории России. Я думаю, что даже Байден с его медицинским диагнозом понимает, что одно дело, когда война идет на де-юре нейтральной территории, и когда она перейдет на территорию России. А это уже будет наша земля, наше население, и мы его будем защищать. Поэтому, я думаю, это принципиальный перелом в тех событиях, которые происходят сегодня. Мы туда пришли не потому, что мы этого хотели – нас вынудили туда прийти. Если бы мы 24-го февраля не вошли на территорию нашей страны, но де-юре, пока, другого государства, то они бы были у нас уже», – отметил он.