03.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Политика, Украина
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Киев недоволен: В руководство ЕС идут сторонники диалога с РФ

Украинские СМИ недовольны согласованными кандидатурами, которые выдвинуты на посты новых высших руководителей Европейского союза.

На эту тему, в частности, пишет «Европейская правда», указывая, что на должность президента Еврокомиссии выдвинута министра обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, а президента Европейского совета – и.о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель.

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Позиция немецкого политика в отношении Украины в публикации называется «неоднозначной», поскольку Ляйен призывала к взаимопониманию между Украиной и Россией, не видела необходимости в военном присутствии НАТО в Польше и Прибалтике, а также выступает против поставок оружия Украине.

«Если немецкий политик делала заявления как в поддержку Украины, так и наоборот, то опыт ее бельгийского коллеги – значительно более однозначен», – продолжает издание.

Отмечается, что Мишель на словах является сторонником продолжения антироссийских санкций.

«Однако источники «Европейской правды», знакомые с непубличным общением, уверяют, что на закрытых встречах приходилось слышать от бельгийского коллеги другое – мол, полтора года назад на последней встрече с Порошенко он убеждал, что уже пора смягчать санкционное давление на РФ», – пишет издание.

Также напоминается, что именно Бельгия вместе с Францией выступала за отсрочку запуска безвизового режима для Украины, добившись в итоге одобрения процедуры приостановления безвиза.

«Хаотичная кадровая кампания доказала достигать компромисса между государствами-членами становится все труднее, а решения становятся непредсказуемыми. В новом Европарламенте также будет сложнее находить консенсус, ведь период двухпартийной большинстве прошло. Либералы и зеленые увеличили вес и вряд ли будут удобными партнерами. Евросоюз все больше погружается в свои внутренние проблемы, и тема Украины может постепенно отойти на второй план. Хотя наше государство продолжает нуждаться активного привлечения и поддержки со стороны ЕС. Возможно, даже в большей степени, чем раньше», – сокрушается «ЕП».

Как сообщал  «ПолитНавигатор» постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба разразился паническим заявлением, отметив, что Киев больше не может надеяться на безоговорочную поддержку западных партнеров.

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