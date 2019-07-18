Киев неожиданно смягчил свою позицию на переговорах в Минске

18.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Украинские представители перестали блокировать переговоры в Минске, и они наконец сдвинулись с места.

Об этом в своем блоге заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мирошника, на состоявшейся накануне встрече был достигнут ряд договоренностей. Речь идет о прекращении огня с 21 июля, восстановлении моста в Станице Луганской и обмен пленными.

«Результат договоренностей в Минске – решение о совместном ведении ремонтных работ и нейтральный статус отремонтированного моста. Восстановлением одного разрушенного пролёта моста займутся украинские структуры, приведением в порядок оставшихся трёх четвертей – автодорожники ЛНР… Стороны уже верифицировали списки на обмен, на данный момент речь идёт об обмене 69 на 208. ЛДНР планирует передать 69 человек, в обмен получить 208. Но Киев должен провести полную «юридическую очистку» обмениваемых. После этого и будет назначена дата проведения самого обмена», – сообщил Мирошник.

По его мнению, разблокировка процесса в Минске связана с решением украинского руководства начать движение в сторону мира, однако это может быть всего лишь предвыборными технологиями.

«Главное что было достигнуто в ходе заседания Нормандского формата подтолкнувшего Минский – это снятие одностороннего блокирования Киевом этих направлений. Столь кардинальное изменение позиции Киева связано с изменением общей повестки украинской власти или же объясняется исключительно гонкой за предвыборными бонусами будет ясно уже через неделю после парламентских выборов, ориентировочно к 31 июля на когда назначено следующее заседание Контактной группы в Минске», – сказал представитель ЛНР.