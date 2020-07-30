30.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Одесса, Политика, Украина
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Киев никогда не вернет Донбасс и не удержит Одессу


Украина не сможет удержать территорию исторической Новороссии в своём составе, поскольку нахождение русских регионов в составе русофобского государства неизбежно приведёт к конфликту.

Об этом в эфире телеканала «ЮНИОН» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как верно в свое время сказал знаменитый российский историк Ключевский: «История никого ничему не учит, история не учительница – она надзирательница, она не учит, а наказывает за незнание уроков истории». Вот, к сожалению, то, что мы сейчас проходим, и в частности все эти войны – это отложенная трагедия, отложенные исторические споры, которые в своё время из-за незнания истории в 1919 году по решению большевиков, взяли и отложили решение этого спора.

То есть, казалось бы, всё рассосалось, мы пережили времена, когда вообще никто не помнил ни понятия «Новороссия», ни понятия «Украинская Народная Республика», а как только проходят демократические выборы, оказывается, что никуда ничего не делось», – сказал Корнилов.

Он отметил, что даже сейчас любые выборы на Украине показывают чёткое разделение страны по границам некогда существовавших Донецко-Криворожской или Одесской советских республик. По его мнению, по этой причине возвращение Донбасса в состав Украины невозможно, ведь рано или поздно это приведёт к новому конфликту.


«Когда я слышу в России от некоторых своих коллег «Донбасс – это Украина» и прочее, знаете я говорю: «Ну хорошо, можем опять впихнуть её в состав Украины, неважно какой, но это же значит, что спустя какое-то время, мы опять будем переживать всё тоже самое. Давайте уже всё-таки цивилизованно разойдёмся и будем жить своей жизнью».

Донбасс всегда был русскоязычным Донбассом и никогда не отделял себя от России, когда создавали Донецкую Республику – это был один из основных тезисов, что Донецкая Республика создаётся не для того, чтобы выйти из России, а для того чтобы остаться в России», – заключил Корнилов.

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