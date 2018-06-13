13.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Киев обделался по полные шаровары с ЧМ-2018. И хвалит ФСБ

Все источники сообщали украинцам о запланированном бойкоте Западом Чемпионата мира по футболу-2018 в России, давление на Москву усиливалось, события разворачивались по плану, однако вдруг «что-то пошло не так».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал экс-депутат Киевсовета бывший пропагандист Евромайдана украинский телеведущий Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой был план Запада по отношению к России: показать разрушительную роль государства Россия в мире и лишить россиян Чемпионата мира, наподобие того, как лишили Советский Союз Олимпиады-80, после вторжения СССР в Афганистан», – заявил Гордон.

Украинский телеведущий уверяет, что события, которые следовали одно за другим, абсолютно подтверждали то, что ему, якобы, сообщали из разных источников, когда убеждали в том, что Чемпионат мира в России не состоится.

Антидопинговый скандал и дальнейшее лишение наград российских спортсменов, недопущение их к Олимпиаде, накал ситуации вокруг сбитого «Боинга» и обнародование давно готовых результатов расследований именно в это время. Параллельно – «отравление Скрипалей», перечислил Гордон.

«Тогда Великобритания официально заявила о бойкоте Чемпионата мира и начала просить это делать своих союзников. И тогда мне сказали, что, вот, мы подошли к финалу этой истории, Чемпионата не будет. И, действительно: и Порошенко, и Климкин, идя в русле единой европейской политики, заявили, мол, бойкот Чемпионату мира», – вспоминает Гордон.

Всё шло «хорошо», однако дальше начались события, которые, по его словам, стали переломными.

«Я считаю, что РФ задействовала огромные финансовые средства, вложенные в людей, определяющих европейскую политику, через агентов влияния, которых у России в Европе и США очень много.

Я аплодирую работе ФСБ, это одна из лучших на сегодняшний день организаций. Они проделали титаническую работу по подкупу лиц, определяющих политику в Европе. Благодаря этому, бойкот проведению Чемпионата был снят, и лидеры европейских стран, которые ещё вчера называли Россию «страной-агрессором», поехали один за другим к Путину в Сочи пожимать руку нерукопожатному человеку. Макрон прибыл в Сочи на следующий день после того, как Нидерланды и Австралия официально обвинили России в сбитом малазийском «Боинге», и радостно пожимал руку и позировал перед телекамерами. Что, в принципе, невозможно!» – сказал Гордон, напомнив и о Трампе, который заявил о необходимости возвращения России в G8.

«Всё это грустно. Всё это говорит о том, что Путин в очередной раз переиграл импотентную Европу и господина Трампа. Это говорит о том, что ФСБ – лучшая разведка мира, способная организовать подкуп больших мировых начальников», – с горечью отметил он.

«Чемпионат мира в России состоится. Уверен, что пройдёт на высшем уровне, вопреки логике, здравому смыслу и справедливости. Это несправедливо, это плохо, это отвратительно», – добавил Дмитрий Гордон.