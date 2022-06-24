Киев обнародовал методички для саботажа и диверсий в «оккупации»
Так называемый «Центр национального сопротивления Украины» опубликовал методические указания, как вести диверсионно-подрывную деятельность в занятом противником населённом пункте, «не подвергая себя смертельной опасности».
Представленная брошюра – это 19 страниц рекомендаций от мелкого вредительства до откровенных терактов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Оккупант на нашей Святой Земле. Однако украинский народ оказывает сопротивление, это наша общая борьба. И даже если Ваш город или деревня оказались по ту сторону линии фронта – это не конец нашей общей борьбы.
Но что в этом случае делать рабочему, служащему, художнику? Что делать учителю, газетному редактору, врачу или государственному служащему? Что делать домохозяйкам, почтальонам, железнодорожникам? Ответ однозначен – сопротивление до конца оккупации!» – пишут во вступительной части авторы текста.
В брошюре предлагаются «простые и главное безопасные действия», которые, «умноженные на тысячи граждан, которые их проводят», станут формулой эффективного сопротивления.
Там подробно расписано по конкретным профессиям, где и как гадить врагу – от врачей и учителей до священников.
Также отдельно для тех, кто не боится после «перемоги» схлопотать на Украине статью за госизмену, в тексте указаны инструкции занимающим руководящие и исполнительные должности при администрации власти, в том числе, сотрудникам полиции.
При этом в напутствии указано, что «оккупант» уже морально проиграл вторжение ещё до его начала.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.