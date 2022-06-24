Киев обнародовал методички для саботажа и диверсий в «оккупации»

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Новости Украины

Так называемый «Центр национального сопротивления Украины» опубликовал методические указания, как вести диверсионно-подрывную деятельность в занятом противником населённом пункте, «не подвергая себя смертельной опасности».

Представленная брошюра – это 19 страниц рекомендаций от мелкого вредительства до откровенных терактов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оккупант на нашей Святой Земле. Однако украинский народ оказывает сопротивление, это наша общая борьба. И даже если Ваш город или деревня оказались по ту сторону линии фронта – это не конец нашей общей борьбы. Но что в этом случае делать рабочему, служащему, художнику? Что делать учителю, газетному редактору, врачу или государственному служащему? Что делать домохозяйкам, почтальонам, железнодорожникам? Ответ однозначен – сопротивление до конца оккупации!» – пишут во вступительной части авторы текста.

В брошюре предлагаются «простые и главное безопасные действия», которые, «умноженные на тысячи граждан, которые их проводят», станут формулой эффективного сопротивления.

Там подробно расписано по конкретным профессиям, где и как гадить врагу – от врачей и учителей до священников.

Также отдельно для тех, кто не боится после «перемоги» схлопотать на Украине статью за госизмену, в тексте указаны инструкции занимающим руководящие и исполнительные должности при администрации власти, в том числе, сотрудникам полиции.

При этом в напутствии указано, что «оккупант» уже морально проиграл вторжение ещё до его начала.