Киев объявил нам войну – мэр Ивано-Франковска

12.05.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Вместо того, чтобы объединить усилия и совместно решать возникающие проблемы, Киев видит в органах местной власти врагов и оказывает на них всяческое давление, что только усугубляет украинский кризис.

Об этом в эфире «4 канала» заявил мэр Ивано-Франковска, член националистической партии ВО «Свобода» Роман Марцинкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два уголовных дела открыты против меня в прошлую пятницу, происходил допрос примерно 4 часа. Дело об открытии рынков на пасхальные праздники. Я считаю, что это надуманное дело, так как на тот момент не было объявлено карантина.

Удивительное дело, люди пришли ко мне под администрацию, я вышел к людям, она спросили могут ли работать. Я спросил у начальника полиции – есть ли у них какие-то распоряжения насчёт карантина, мне ответили – нет.

Я ответил людям, что они могут работать, пока нет официального запрета. Тем более люди перед пасхальными праздниками купили продукты и хотели их реализовать. Если бы неделю перед запретом власть вышла и сказала, что будет закрывать рынки, люди бы не закупились и не потратились», – отметил мэр Ивано-Франковска.

Он подчеркнул, что сегодня Киев видит в органах местного самоуправления врагов государственной власти и осуществляет давление.

«Почему открыты уголовные дела? Наверное, есть давление и перестраховка. И возможность мягкого давления со стороны центральной власти на местное самоуправление.

Власть сегодня не понимает, что органы местного самоуправления – это партнеры. И если бы было нормальное понимание центральной власти – это бы утроило усилия. Когда сегодня нас рассматривают как оппонентов, чуть не врагов государственной власти, поэтому и принимаются такие решения», – резюмировал Марцинкив.