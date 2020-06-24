Киев объявил стратегической задачей недопущение союза России и Турции

24.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна приложить все усилия для того, чтобы не допустить дальнейшего улучшения отношений России и Турции. Анкара нужна Киеву как противовес амбициям Москвы в регионе Черного моря.

Об этом говорится в докладе, подготовленном Национальным институтом стратегических исследований Украины, который готовит аналитику для президентского офиса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, авторы отмечают, что несмотря на довольно сложные отношения России и Турции, Украине не стоит рассчитывать на то, что последняя будет вступать в прямую конфронтацию с РФ.

«Несмотря на попытки России повлиять на ситуацию, сохраняется широкое поле для развития украинско-турецкого стратегического партнерства. Географическое расположение и значение Турции для региона превращает активизацию отношений с ней в ключевой элемент черноморской политики Украины.

Главной задачей для украинской дипломатии на этом направлении становится недопущения сближения Анкары и Москвы в регионе, сохранение Турцией благоприятной для Киева позиции, по вопросам оккупации Крыма, защиты прав крымско-татарского населения полуострова и др.

Впрочем, существуют естественные границы развития украинского-турецкого партнерства, которые определяются национальными интересами Турецкой Республики, ее активной многовекторной политикой.

Русско-турецкая кооперация в стратегически важных сферах военно-морского и военно-технического сотрудничества создает объективные ограничения для углубления отношений между Украиной и Турцией.

Анкара способна внести вклад в формирование благоприятного, безопасного климата в регионе, усиление обороноспособности Украины, но не стоит рассчитывать на ее последовательную политику как регионального союзника в открытом противодействии российской агрессивной политике», – говорится в докладе.