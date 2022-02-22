Киев объявил «уничтоженными» тысячи найденных в российском Крыму древних артефактов

Новости Украины

В Киеве сегодня презентовали результаты исследования о «гибели» культурных памятников, «уничтоженных оккупантами» в Крыму. «Защитники» культурного и археологического наследия Крыма пересчитали количество раскопок, проведенных на территории полуострова за время российской юрисдикции – 114 экспедиций.

Украинские радетели исторического наследия причисляют работу археологов к преступлениям и нарушению Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Не уточняя, под какой вооруженный конфликт попадает Крым, ревнители археологических ценностей уверяют, что найденные артефакты уже выставлены в Эрмитаже и других музеях России. А сами раскопки якобы проходят с применением тяжелой техники, особенно во время строительства трассы «Таврида» – авантюрного и милитаристского проекта РФ.

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При таких обстоятельствах, Украина будет обращаться в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности и в Международный уголовный суд для привлечения к ответственности лиц, виновных в этих нарушениях, прозвучало в Киеве на оглашении результатов исследования. Сведения поступили из Крыма от украинских археологов, которые участвуют в исследованиях и продолжают общаться с коллегами за Перекопом. При этом «приезжие российские археологи», по данным исследователей, не знают и не понимают особенностей Крыма.

Однако исследователи умалчивают, что еще в украинские времена в Крыму работали археологическая экспедиция государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Восточно-Крымский отряд института археологии РАН. Между тем, именно при Украине археологические исследования перед началом строительства многоэтажных комплексов проводились формально. И при обнаружении артефактов застройщики предпочитали ровнять их с землей, дабы не платить за дорогостоящие исследования. Последнее крупное археологическое открытие на полуострове сделали при Советском Союзе в 1981 году, когда во время строительства газопровода Ялта-Алушта на главной гряде крымских гор обнаружили древнее таврское святилище.

При строительстве трассы «Таврида», прокладке магистрального газопровода и линий электропередач, археологи провели исследования городищ и некрополей, которые в украинский период подвергались разграблению «черными копателями», а их добыча уходила в частные коллекции украинских олигархов. К таким относится частная коллекция «ПлаТар» собирателя древностей Сергея Платонова и бизнесмена Сергея Таруты. Они скупали артефакты «черных археологов», разорявших курганы и древние захоронения киммерийцев, скифов, сарматов, других племен и народностей, проживавших на территории Украины.

Своей любовью к древностям отличался Петр Ющенко – брат экс-президента Украины Виктора Ющенко. К слову, супруга президента Екатерина Чумаченко оконфузилась, продемонстрировав на официальном приеме серьги из скифского могильника.

Благодаря строительству объектов инфраструктуры, Крым вступил во второй «золотой период археологии». Первый был связан со строительством Северо-Крымского канала во второй половине XX века. Некоторые раскопки стали не только настоящим открытием для археологов, но и заставят историков переписать историю Крыма. Например, во время строительства газопровода из Краснодарского края в районе Керчи раскопали крепость, которой более двух тысяч лет. Таким образом, форпост на границе древнего Боспорского царства удлинил историю старейшего города России еще на несколько сот лет.

При этом под Белогородском у линии строительства энергомоста археологи обнаружили кремационный некрополь со святилищем II—III вв.ека н.э., где проводились ритуальные жертвоприношения. Там специалисты нашли оружие и украшения, аналогов которым еще не видели.

«Согласно законодательству, в тех местах, в которых работают археологические экспедиции, и осуществляется пополнение близлежащих музеев, которые имеют право хранить особо ценные вещи. И мы слышим о том, что тот или иной музей был осчастливлен передачей каких-то вещей, — подчеркивает директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. – Фонды крымских музеев постоянно пополняются, в том числе ценными предметами, особенно в последнее время».

Только в Центральный музей Тавриды ежегодно поступает до 6 тысяч различных артефактов. Значительно пополнилась коллекция Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Феодосийского музея древностей.