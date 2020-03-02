Киев официально отпразднует юбилеи гитлеровских головорезов и палачей

02.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В украинской столице отметят дни рождения членов нацистских группировок, причастных к массовым убийствам.

Об этом в своем блоге сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«27 февраля 2020 Киевский горсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев. В этом году киевляне отметят юбилей изображенного на фото Кубийовича и прочих нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов:

130-лет Ивана Полтавца-Остряницы – нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов.

100 лет – Васыля Левковыча – нацистского коллаборанта, коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача и убийцы пяти тысяч евреев и тысяч поляков, военного преступника.

115 лет – Уласа Самчука – злобного антисемита, нацистского коллаборанта, издателя газеты «Волынь», деятеля ОУН, участника уничтожения евреев Ровно. Самчук подстрекал и призывал к уничтожению евреев в дни массового убийства 25 тысяч евреев Ровно, включая 6 тысяч детей. Убийство евреев Киева в Бабьем Яре Самчук назвал «великим днем».

110 лет – Василя Сидора – нацистского коллаборанта и военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафта, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Беларуси.

120 лет – Юрию Липе – активист ОУН, нацистский коллаборант, автор идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок.

120 лет – Владимира Кубийовича – нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС «Галичина».

100 лет – Василя Галасы – активист ОУН, организатор еврейских погромов на Западной Украине летом 1941 года, участник уничтожения польского населения в 1943-44 годах.

130 лет – Андрия Мельника, главы ОУН, нацистский коллаборант, агент нацистских спецслужб. Члены ОУН Мельника организовали вспомогательную полицию в оккупированном Киеве. Вооруженные формирования Мельника принимали участие в расстрелах евреев в Бабьем Яре, Черновцах, Виннице, Житомире и других городах.

В информационном сообщении на сайте Киеврады позорно скрыли кого будут праздновать. Но глава фракции партии «Свобода» Юрий Сиротюк опубликовал полный текст постановления», – отмечает Долинский.

Постановление поддержали 75 из 125 депутатов Киевсовета, среди которых большинство составляют члены партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, а лишь лишь 12 депутатов избраны от националистической ВО «Свобода».