Киев официально прокомментировал обстрелы Донецка: «Это русские бьют из миномётов» 

18.12.2022  17:33 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Конфликт, Россия, Украина


Почти ежедневные обстрелы Донецка – это якобы удары русских по самим себе с окраин города, чтобы потом рассыпать на месте «прилётов» привезённые с фронта осколки западных орудий и обвинить во всём Киев.  

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

Почти ежедневные обстрелы Донецка – это якобы удары русских по самим себе с окраин...

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«Есть информация о том, что подразделения российской армии получили указания собирать осколки боеприпасов несоветского западного образца. Речь идёт о 155-м калибре, о всех боеприпасах и осколках, которые могут показывать «причастность» Украины к обстрелам Донецка. Эти остатки боеприпасов свозятся сегодня целенаправленно в Донецк. И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты о якобы обстрелах мирной инфраструктуры. …Большинство обстрелов, о которых идёт речь, это миномётные обстрелы в Донецке, за городом, собственно, по центру и по жилым кварталам … 

 

Украинские силы обороны, безусловно, не ведут огонь и не выбирают себе в качестве целей жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры и, безусловно, когда речь идёт об угрозе мирным жителям, то Украина как цивилизованное мирное государство, которое соблюдает международное право, все эти моменты учитывают», – заверил Юсов.  

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