Киев оказался помойкой в сравнении с обстреливаемым Донецком

29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская армия действительно значительно усилила обстрелы столицы ДНР, повторяя их ежедневно, несмотря на условия «нормандского формата» и Минские соглашения.

Об этом в интервью экс-политзаключенному и журналисту Руслану Коцабе рассказала киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян по итогам своего визита в Донецк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я свидетельствую, что когда я приехала 24 января, был просто какой-то экстраординарный обстрел, которого, как уже говорят местные, давно не было. То есть мы слышали даже в центре. Местные внимание давно не обращают. Мы сидели пили за мое счастливое прибытие в Донецк, за каждый бабах и так далее, с фатализмом, что прилетит, значит судьба у нас такая.

И местные говорили, что да, давно так не бабахало. После этого тоже бабахало, но не так круто, как в ночь с 24-го на 25-е. Об этом я свидетельствую лично, я с 24-го в Донецке и каждый день слышу бабахи. Я как-то не очень верю, пребывая тут, что Донецк сам себя обстреливает. Понятно, кто кого обстреливает», – сказала Монтян.

Она также задала риторический вопрос, какой еще процент жителей Украины верит в тот «маразм поклонников Пецюльки», что Народная милиция ДНР якобы сама обстреливает свою территорию.

При этом юрист отметила чистоту на улицах Донецка по сравнению с Киевом даже в прифронтовых районах, наиболее пострадавших от украинских обстрелов.

«Я была сегодня возле Шахты Засядько, там, конечно, картина страшная. Но даже там все чисто и подметено, улицы вылизаны, Киев – просто помойка по сравнению с Донецком. Донецк очень чистый, коммунальщики работают прекрасно. Их дворники и уборщики – просто герои», – добавила Монтян.