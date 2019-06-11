Киев опередил Лондон, Нью-Йорк и Токио

11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В рейтинге загруженности дорог в 2018 году Киев занял 13-е место среди городов мира, опередив такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Токио и Лондон, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в ежегодном исследовании компании TomTom.

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В рейтинге по 2018 компания исследовала 403 города из 56 стран мира.

Уровень загруженности определяется тем, насколько больше времени водители тратят на поездку по сравнению с тем, когда дороги разгружены.

Компания измеряет, сколько необходимо времени на поездку без пробок, а затем сравнивает с реальным временем, что нужен водителям для осуществления поездки.

Наиболее загруженным городом в мире признали Мумбаи в Индии с показателем 65%. В первую пятерку также вошли Богота (Колумбия, 63%), Лима (Перу, 58%), Нью-Дели (Индия, 58%) и Московская область (РФ, 56%).

В Киеве водители в среднем находятся в пути на 46% больше времени, чем необходимо без пробок. По сравнению с 2017 годом позиция города не изменилась, но уровень загруженности дорог вырос на 2%.

У Нью-Йорка – 36%, Токио – 41%, Лондона – 37%.