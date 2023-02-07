Киев опускает переговоры с Западом масштаба «Рамштайна» до уровня «Байрактаров»

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Отставка Алексея Резникова с должности министра обороны Украины и возможное назначение на его место начальника ГУР Кирилла Буданова только усилит конфликт между Минобороны и командованием ВСУ и пошатнёт позиции Киева как надёжного переговорщика с Западом о поставках вооружений.

Об этом на канале «Альфа и Омега» заявил близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это усилит конфликтность там, где Резников снимал конфликтность. Между командующим Залужным конфликты возникали время от времени, однако Резников, как определённый элемент-предохранитель, эти конфликты гасил, как с Минобороны, так и с офисом президента. Буданов, имея хорошие отношения с Залужным, заняв должность министра обороны, если это случится, войдёт в другую логику отношений между главкомом и Минобороны. У них сразу появятся конфликты, потому что так предусматривает логика процесса. Если у Буданова есть политические амбиции, а с оглядкой на публикации, которые есть сейчас, он становится публичным политиком, что нонсенс для руководителя ГУР, то это означает, в том числе, и нахождение точек противостояния между главкомом и им как министром обороны, если такое случится. Второе – вопрос собственной раскрутки, создания собственного политического имиджа. И третье – вопрос хозяйства, вопрос способности принимать менеджерские правовые решения, в том числе юридические, и ведения диалога с Западом. В некоторых вопросах Буданов себя показал достаточно эффективным переговорщиком, но это были точечные специфические вопросы. Например, закупки Байрактаров, вопросы какого-то точечного вооружения, но это не вопросы большого диалога в рамках «Рамштайн», – объяснил политолог.

Он добавил, что большинство украинских дипломатов выразили как минимум удивление готовности Банковой так быстро сдать Резникова.

«Хотя они понимают, что это коррупционный скандал, что при нормальной ситуации они бы отнеслись с пониманием к такой отставке и даже её требовали, однако ситуация сейчас другая, и Резников для них человек, с которым установлены рабочие отношения, и он является тем, кто справляется с заданиями, которые ставит перед ним Минобороны в рамках, в том числе, переговорного процесса. Но ситуация сложилась такая, что депутаты и офис президента заявили о готовности сменить министра обороны. Потом, как утверждают источники, кто-то почитал закон об обороне более подробно, пообщался с дипломатическим корпусом, замерял настроения в обществе, в том числе в блогосфере, и пришёл к выводу, что давайте сделаем шаг назад. И как по мне, то ситуация с шагом назад ещё хуже, чем отставка. Потому что таким образом перед большими переговорами Резникова стреножили, он в статусе возможной отставки, и ему с этого статуса вести о чём-то переговоры, давать какие-то гарантии государства. И нет никаких оснований говорить, что уже через неделю-две, он не будет на этой должности, и гарантии придётся реализовывать совсем другому человеку, с которым западные партнёры не договаривались», – резюмировал Кулик.