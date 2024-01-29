Киев опустел – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
29.01.2024 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Демография, Дзен, Киев, Украина


Конфликт на Украине привел к тому, что спальные районы столицы опустели. В магазинах есть продавцы и товары, но продавать их некому.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине привел к тому, что спальные районы столицы опустели. В магазинах есть...

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«Я вот сегодня пошел в магазин, а город пустой. Тут спальный район – выйдешь, народу столько было, а тут – пустой район. Один я иду и никого нет», – сказал эксперт.

«Я к чему говорю? Что населения нет, нет людей. Стоят торгуют, да, еда есть, а покупателей нет. Выскочили пенсионеры типа меня и все. А где другие? А молодых нет, молодые или уехали, или на фронт пошли», – заявил Стариков.

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