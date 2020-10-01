01.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экология
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Киев организовал в Донбассе криминальную вырубку леса в огромных масштабах – украинский эксперт


На подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей местные военно-гражданские администрации наживаются на массовой незаконной вырубке леса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы привыкли говорить, что Полесье или Карпаты режут. Но я своими глазами видел, что на Востоке Украины, в Донецкой или Луганской области, как оттуда вывозились груженые лесом фуры.

В условиях, когда нормально не функционируют органы власти, донецкий и луганский лес, прежде всего, лесопосадки, тоже стали незаконной добычей многих коррумпированных и военных чиновников.

Объёмы вырубки леса на Востоке Украины сопоставимы с тем, что режут на Севере. Конечно, вряд ли с Карпатами, но там тоже массово вырубался лес», – сказал он.


Также, комментируя массовые пожары на подконтрольной Украине территории, Руслан Бортник подчеркнул, что это может быть всё, что угодно – возгорание в результате боевых действий, попытка скрыть следы вырубки, или же просто действия сумасшедшего пиромана.

«Очевидно только то, что это может повлиять на выборы. Потому что я думаю, что люди, с одной стороны, ещё более критично будут относиться к власти, но в этом регионе уже дальше некуда.

Но вы учтите и тот фактор, что и голосовать может быть некому. Если там такое будет твориться, и люди уедут к родственникам и ещё куда-то, то, фактически, голосовать будет некому», – резюмировал эксперт.

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