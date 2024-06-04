Киев от безысходности спровоцирует большой региональный конфликт – Трухан

Максим Столяров.  
04.06.2024 19:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 432
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина


Страны НАТО не пойдут на прямое столкновение с Россией и начало регионального конфликта, однако Украина может его спровоцировать.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО не пойдут на прямое столкновение с Россией и начало регионального конфликта, однако...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я не думаю, что сейчас НАТО горит желанием развязывать региональную войну. Вот, я честно вам говорю. Потому что – почему еще, допустим, ни Белоруссия не вступает на нашей стороне, ни поляки, ничего. Потому что это сразу подымает уровень этого военного конфликта до региональной войны, задействуя все территории других стран. В основном – это разговоры», – сказал Трухан.

«С белорусской стороны там они всю жизнь на войне, у них там Лукашенко всю жизнь, кто-то атакует, кто-то ему грозит. Вряд ли кто-нибудь начнет это дело в ближайшем… в ближайшем времени.

Если только у Украины немножко кукушечка не свистнет и они там что-то не попытаются спровоцировать, просто чисто от безысходности», – резюмировал полковник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть