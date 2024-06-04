Киев от безысходности спровоцирует большой региональный конфликт – Трухан

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Страны НАТО не пойдут на прямое столкновение с Россией и начало регионального конфликта, однако Украина может его спровоцировать.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что сейчас НАТО горит желанием развязывать региональную войну. Вот, я честно вам говорю. Потому что – почему еще, допустим, ни Белоруссия не вступает на нашей стороне, ни поляки, ничего. Потому что это сразу подымает уровень этого военного конфликта до региональной войны, задействуя все территории других стран. В основном – это разговоры», – сказал Трухан.

«С белорусской стороны там они всю жизнь на войне, у них там Лукашенко всю жизнь, кто-то атакует, кто-то ему грозит. Вряд ли кто-нибудь начнет это дело в ближайшем… в ближайшем времени. Если только у Украины немножко кукушечка не свистнет и они там что-то не попытаются спровоцировать, просто чисто от безысходности», – резюмировал полковник.